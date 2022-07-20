Рассел Кроу сделал селфи перед Колизеем: «Мой старый офис»

Знаменитость заметили в Пантеоне. Это так называемый «Храм всех богов», выдающийся памятник истории и архитектуры древнего Рима, построенный между 118 и 128 годами н. э. Там Кроу смешался с десятками других туристов, однако не заметить его и не узнать было сложно, несмотря на то, что он был с бородой, в очках и с внушительным животом, передает focus.ua.

На нем была черная рубашка-поло и такого же цвета шорты. Образ он завершил ярко-синими кроссовками с черными носками, а также солнцезащитными очками. Когда Рассел поднимал вверх телефон, чтобы сфотографировать достопримечательности, его обвисший «пивной» живот предательски выглядывал из-под одежды.

58-летний актер по иронии судьбы отдает дань уважения «Гладиатору», фильму, который сделал его известным во всем мире. «Я отведу детей посмотреть на мой старый офис», так подписал это селфи известный актер. И этот пост тут же стал мемом в Сети.

Taking the kids to see my old office pic.twitter.com/uySmnOWHvo — Russell Crowe (@russellcrowe) July 18, 2022

От былой атлетической фигуры Кроу, сыгравшего главную роль полководца Максимуса в исторической художественной драме Ридли Скотта «Гладиатор» (2000), взявшей пять «Оскаров» и принесшей статуэтку актеру за лучшую мужскую роль, не осталось и следа. Он заметно располнел и обрюзг.

В свою очередь его девушка Бритни, актриса, ставшая агентом по недвижимости, выглядела шикарно в кремовом платье-рубашке, солнцезащитных очках и белых кроссовках с сумкой Dior.

После Пантеона компания отправилась на площадь Испании, а затем Кроу заглянул в магазин Cartier на Виа Кондотти в сопровождении одного из своих сыновей.