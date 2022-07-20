В Египте воздушный шар с 30 туристами потерпел крушение

Популярное среди туристов, посещающих Египет, развлечение - катание на воздушных шарах, чуть не закончилось трагедией. Вчера утром в спасательные службы провинции Луксор поступило сообщение о падении воздушного шара с туристами на борту. Согласно записям камер, воздушный шар начал подниматься вверх, затем в какой-то момент, по непонятной причине, огонь в горелках сначала замигал, а затем вовсе пропал, и шар начал терять высоту.

К счастью, неполадка произошла в самом начале полета, шар еще не успел подняться слишком высоко. Как сообщают прибывшие к месту аварии медики, два человека получили ушибы, еще 28 отделались сильным испугом без травм.

Управление гражданской авиации Египта приняло решение приостановить полеты на воздушных шарах в том районе до прибытия специальной комиссии управления для расследования инцидента.