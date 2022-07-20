Вчера утром в провинции Луксор к югу от Каира произошло падение воздушного шара, на борту которого находилось 30 пассажиров, включая экипаж и туристов. Управление гражданской авиации Египта приняло решение приостановить полеты, сообщает News Israel.
В Египте воздушный шар с 30 туристами потерпел крушение
Популярное среди туристов, посещающих Египет, развлечение - катание на воздушных шарах, чуть не закончилось трагедией. Вчера утром в спасательные службы провинции Луксор поступило сообщение о падении воздушного шара с туристами на борту. Согласно записям камер, воздушный шар начал подниматься вверх, затем в какой-то момент, по непонятной причине, огонь в горелках сначала замигал, а затем вовсе пропал, и шар начал терять высоту.
К счастью, неполадка произошла в самом начале полета, шар еще не успел подняться слишком высоко. Как сообщают прибывшие к месту аварии медики, два человека получили ушибы, еще 28 отделались сильным испугом без травм.
Управление гражданской авиации Египта приняло решение приостановить полеты на воздушных шарах в том районе до прибытия специальной комиссии управления для расследования инцидента.
Недавно появилась информация, что, согласно данным проведенного разбирательства, инцидент произошел из-за сильного ветра. После того, как группа аэростатов взлетела и достигла высоты примерно 60 метров, из-за сильного порыва ветра один из воздушных шаров отнесло в сторону другого воздушного шара, и произошло столкновение, приведшее к разрыву оболочки шара.