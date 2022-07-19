Принцу Гарри довелось пережить горькое разочарование и унижение в тот день, который, по его замыслу, должен был стать днем триумфа. Речь идет о его выступлении на Ассамблее ООН в Нью-Йорке, куда он прибыл из Калифорнии вместе со своей законной супругой Меган Маркл.
На глазах у Маркл: принца Гарри унизили на его публичном выступлении
Гарри старался как мог произвести впечатление на собравшихся, но его усилия оказались тщетными. Мало того, что он никого не «зажег» своей речью, ее услышали не больше нескольких десятков человек. Поскольку несмотря на то, что его выступление было заранее разрекламировано, причем с большим пафосом, зал в тот день оказался практически пуст. Об этом сообщило издание Express.co.uk.
Заметим, что Гарри произнес свою злополучную речь в Международный день Нельсона Манделы — борца с расизмом. Однако эту тему он почти не затронул. Зато он много говорил о себе — о том, как много в его жизни значила Африка, как она помогла ему в свое время еще больше сблизиться со своей ныне покойной мамой — принцессой Дианой, которая привезла его туда в первый раз, когда ему было всего 13 лет. Не забыл принц и о сидевшей в зале жене. Ей посвятил самую трогательную часть своего выступления, заявив, что именно Африка помогла ему понять, что Меган — его родственная душа, передает 7days.ru.
Затронул Гарри мимоходом и глобальные проблемы, заявив, что «все мы переживаем непростые времена», и упомянув также проблему глобального изменения климата. Однако сидевшие в зале выслушали его вежливо, но довольно равнодушно. А когда текст выступления принца попал в сеть, это вызвало настоящий взрыв негодования. Пользователи социальных сетей возмутились как речью Гарри, так и самим фактом его появления на Ассамблее. Многие выразили недоумение, почему вообще принцу доверили честь выступить на этом форуме? Ведь он не является ни членом какой-либо из организаций ООН, ни ее Послом доброй воли. Других пользователей больше возмутило то, как живущий в богатстве Гарри, который не работал ни одного дня в своей жизни, смеет говорить о трудных временах, которые он якобы переживает вместе со всеми. Не понравилось многим и то, что Гарри берется рассуждать о такой серьезной проблеме, как изменение климата, явно будучи совершенно некомпетентным в этом вопросе.
В целом почти все, кто отреагировал на выступление принца, сочли его полным провалом. При этом Гарри не помогло даже появление на форуме вместе с ним Меган, что, по замыслу, видимо, должно было привлечь всеобщее внимание к супругам. Увы, на этот раз приезд Маркл в Нью-Йорк прошел почти незамеченным СМИ. Что наводит на мысль о том, что в Америке «мода на Меган и Гарри» явно пошла на спад.