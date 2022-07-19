На глазах у Маркл: принца Гарри унизили на его публичном выступлении

Гарри старался как мог произвести впечатление на собравшихся, но его усилия оказались тщетными. Мало того, что он никого не «зажег» своей речью, ее услышали не больше нескольких десятков человек. Поскольку несмотря на то, что его выступление было заранее разрекламировано, причем с большим пафосом, зал в тот день оказался практически пуст. Об этом сообщило издание Express.co.uk.

Заметим, что Гарри произнес свою злополучную речь в Международный день Нельсона Манделы — борца с расизмом. Однако эту тему он почти не затронул. Зато он много говорил о себе — о том, как много в его жизни значила Африка, как она помогла ему в свое время еще больше сблизиться со своей ныне покойной мамой — принцессой Дианой, которая привезла его туда в первый раз, когда ему было всего 13 лет. Не забыл принц и о сидевшей в зале жене. Ей посвятил самую трогательную часть своего выступления, заявив, что именно Африка помогла ему понять, что Меган — его родственная душа, передает 7days.ru.

Принц Гарри на Ассамблее ООН в Нью-Йорке. 18 июля, 2022 года. Фото: Lev Radin

Затронул Гарри мимоходом и глобальные проблемы, заявив, что «все мы переживаем непростые времена», и упомянув также проблему глобального изменения климата. Однако сидевшие в зале выслушали его вежливо, но довольно равнодушно. А когда текст выступления принца попал в сеть, это вызвало настоящий взрыв негодования. Пользователи социальных сетей возмутились как речью Гарри, так и самим фактом его появления на Ассамблее. Многие выразили недоумение, почему вообще принцу доверили честь выступить на этом форуме? Ведь он не является ни членом какой-либо из организаций ООН, ни ее Послом доброй воли. Других пользователей больше возмутило то, как живущий в богатстве Гарри, который не работал ни одного дня в своей жизни, смеет говорить о трудных временах, которые он якобы переживает вместе со всеми. Не понравилось многим и то, что Гарри берется рассуждать о такой серьезной проблеме, как изменение климата, явно будучи совершенно некомпетентным в этом вопросе.