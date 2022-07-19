ГАЛЕРЕЯ ⟩ Смотри, как красочно отметил портал Elu24 свой 15-й день рождения!

Postimees Online запустил новый развлекательный портал Elu24 в 2007 году, когда было объявлено, что на Elu24 будут собраны все самые важные развлекательные новости Эстонии и всего мира. Elu24 должен был предлагать новости о звездах, мире кино, музыки и телевидения, а также о моде и всевозможных курьезах.

"Интерес читателей к этой теме во много раз превышал наши возможности охватить эту область на портале postimees.ee", - объясняет Айвар Рейнап, тогдашний руководитель Postimees Online. "Чтобы оправдать ожидания читателей, мы решили сосредоточить все развлекательные новости на четко выделяющемся портале".

Планировалось, что в будущем количество посетителей Elu24.ee достигнет примерно 150 000 в неделю. "Сегодня мы превысили это число, и это за день, а не за неделю, и число читателей постоянно растет", - говорит Катрин Луст, главный редактор Elu24.

"У нас замечательный, красивый и веселый коллектив! Я руковожу редакцией в течение последнего года, и, действительно, Elu24, безусловно, развлекательный портал, но мы также пишем истории журналистских расследований, которые особенно интересны нашему обществу!" - добавила Луст.

Команда Elu24 благодарит всех своих читателей!