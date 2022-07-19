Такого еще не было! Узнай, сколько россиян съездили в Финляндию и Эстонию за три дня

Как сообщает Северо-Западное таможенное управление, с 15 по 17 июля через границу с Финляндией въехали 3414 легковых автомобиля, а выехали — 3597. Таможню также прошли 148 автобусов. Общее количество физлиц, въехавших в Россию, составило 8977, а выехавших — 9929.

Через «Торфяновку» въехали 1689 легковых автомобилей, а выехали 1823. В «Брусничном» зафиксировано 1123 въезда и 1125 выездов, в «Светогорске» — 602 въезда и 649 выездов.

Кингисеппская таможня зарегистрировала 16 278 человек. В сторону Эстонии уехали 8399 человек, а в Россию — 7879. Через «Ивангород» прошли 2157 легковых автобусов — 1054 въезда и 1103 выезда, а также 98 автобусов — 47 въездов и 51 выезд.