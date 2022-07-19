ФОТО В БИКИНИ ⟩ 54-летняя звезда «Спасателей Малибу» выглядит как 20-летняя

На размещенном фото знаменитость предстала в купальнике бледно-розового цвета с завязками на шее, спине и бедрах. Образ 54-летней звезды сериала «Спасатели Малибу» дополняли распущенные волосы и макияж в теплой гамме. При этом она сидела на столе, разведя колени в стороны.

В подписи к кадру американка отметила, что ранее многие пользователи жаловались на видео, где артистка так же позировала в бикини. По словам Д’Эррико, юзеры писали, что она отчаянная и слишком стара для подобной одежды.

«Позвольте мне рассказать вам кое-что, что может вас удивить. Я действительно могу носить и делать буквально все, что захочу. В таком случае вот я в бикини, сидящая на корточках на кофейном столике», — заявила актриса.

В свою очередь пользователи соцсети поддержали звезду, отметив, что она по-прежнему привлекательна. «Ты выглядишь невероятно», «Кажется, в них говорит зависть», «Если бы я так хорошо выглядела, я бы выкладывала фотографии в бикини каждый день!», «Самая сексуальная женщина на свете, никто не может тебя превзойти», «Ты бессмертная богиня. Это просто факт. Мне 40, а я люблю тебя с 14 лет. И ты совсем не изменилась!» — прокомментировали они.