Воспаление мозга и даже смерть: ТОП-5 опасных инфекций на курортах

Отправляясь в отпуск, многие туристы расслабляются и даже не думают о высоком риске опасных заболеваний. Существует целый ряд болезней, которым заражаются именно отдыхающие. Чтобы долгожданный отдых не превратился в мучения и спринты по врачам, вам следует знать вирусных врагов в лицо.

Ротавирусная инфекция

Самое распространенное заболевание, в особенности у детей — всем известный «ротавирус». Он вызывает у малышей тошноту, рвоту, несварение и боли в желудке. Причина — грязные руки. В новом месте детям хочется потрогать все вокруг, и в водовороте веселья забывается самое главное — мытье рук. Кстати, довольно часто ротавирусом болеют и взрослые.

Вирус Коксаки

Обычно этому вирусу подвержены дети дошкольного возраста. Он чрезвычайно устойчив ко внешней среде и может долго «обитать» в водоемах и на предметах. Обычно им заражаются через бассейны и питьевую воду. Тяжелой формой вируса Коксаки является менингит — воспаление мозговых оболочек. Совет туристам и особенно родителям: пейте только бутилированную воду и предотвращайте попадание в рот воды из бассейна.

Болезнь Боткина

Следующей по списку идет болезнь Боткина (другое название — гепатит А) — инфекционное заболевание печени, которое попадает в организм через еду, грязные руки или от зараженного носителя. Как утверждают эксперты, симптомы гепатита А сходи с острой кишечной инфекцией — высокая температура, боли в мышцах, тошнота, слабость.

Золотистый стафилококк