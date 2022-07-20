Письмо читательницы: жидкое мыло Stenders в Rimi на розлив есть, а тары для него нет

Судя по всему, речь идет о прилавке, где клиент может купить продукты в свою тару. Подразумевается, что покупатель должен заранее думать и приходить в магазин со своей тарой. Точно так же, как экологически сознательный покупатель берет в магазин свой пакет для покупок. Когда мы открыли этот прилавок, какое-то время продавалась подходящая тара, но на сегодняшний день прилавок стоит уже больше года, и смысл прилавка без упаковки заключается в том, что покупатель бережет природу и не покупает каждый раз новую тару.