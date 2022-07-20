В редакцию Limon.ee обратилась читательница с вопросом: как купить жидкое мыло Stenders в Rimi Ülemiste, если тары для него в магазине нет?
Письмо читательницы: жидкое мыло Stenders в Rimi на розлив есть, а тары для него нет
Уже больше года в гипермаркете Rimi в торговом центре Ülemiste есть стенд мыла Stenders, где его можно купить, не заходя в отдельный бокс.
В редакцию обратилась читательница, которая на прошлой неделе посетила Rimi Ülemiste и увидела, что на жидкое мыло Stenders действует скидка и цена за литр стала в два-три раза ниже, чем на такое же упакованное.
Женщина решила его купить, но оказалось, что на стенде бренда нет подходящей тары.
Мы обратились к пресс-секретарю сети Rimi Катрин Батс:
Судя по всему, речь идет о прилавке, где клиент может купить продукты в свою тару. Подразумевается, что покупатель должен заранее думать и приходить в магазин со своей тарой. Точно так же, как экологически сознательный покупатель берет в магазин свой пакет для покупок. Когда мы открыли этот прилавок, какое-то время продавалась подходящая тара, но на сегодняшний день прилавок стоит уже больше года, и смысл прилавка без упаковки заключается в том, что покупатель бережет природу и не покупает каждый раз новую тару.