«Всё совпало». Крупнейшие автобусные перевозчики объяснили исчезновение билетов в Финляндию и Эстонию

В «Эколайнс» сообщили, что повышенный спрос на билеты был и до решения правительства о снятии ковидных ограничений. Многие люди и так имели основания для поездок, сказалось и сезонное увеличение продаж, сообщил директор компании Андрей Волков. По ситуации на 15 июля глубина продаж составляла 10 дней, то есть на 10 ней вперед билетов не было. При этом большинство туристов были в ожидающей позиции и стали покупать билеты, когда поездки «без оснований» стали реально возможны. «Всё совпало», — прокомментировал он.