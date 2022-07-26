В редакцию поступило письмо от пострадавших в пожаре на турецком курорте эстонских туристов.
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ПОЖАР В ТУРЕЦКОМ ОТЕЛЕ ⟩ 95 евро за молчание: Tez Tour обещал выплатить компенсацию туристу, пострадавшему в пожаре, только если тот не расскажет о происшествии
95 евро за молчание: Tez Tour обещал выплатить компенсацию туристу, пострадавшему в пожаре, только если тот не расскажет о происшествии
Андрэ и Татьяна отдыхали на анталийском побережье в турецком отеле Pemar Beach 5*, и всё бы ничего, если бы ни страшный пожар в 4 утра, едкий дым от которого охватил полотеля.