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ПОЖАР В ТУРЕЦКОМ ОТЕЛЕ ⟩ 95 евро за молчание: Tez Tour обещал выплатить компенсацию туристу, пострадавшему в пожаре, только если тот не расскажет о происшествии

Limon.ee Виктория Соломончук
95 евро за молчание: Tez Tour обещал выплатить компенсацию туристу, пострадавшему в пожаре, только если тот не расскажет о происшествии
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Пожар в отеле Pemar Beach 5*
Пожар в отеле Pemar Beach 5* Фото: личный архив

В редакцию поступило письмо от пострадавших в пожаре на турецком курорте эстонских туристов.

Андрэ и Татьяна отдыхали на анталийском побережье в турецком отеле Pemar Beach 5*, и всё бы ничего, если бы ни страшный пожар в 4 утра, едкий дым от которого охватил полотеля.

О ситуации на турецком курорте.

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