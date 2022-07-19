В июне австралийская актриса Ребел Уилсон сделала каминг-аут и показала свою возлюбленную. Ею оказалась дизайнер Рамона Агрума из Латвии. А сейчас актриса порадовала своих подписчиков в социальных сетях новыми совместными фотографиями, пишет RUS TVNET.
Известная голливудская актриса Ребел Уилсон опубликовала новые снимки со своей латвийской девушкой
Известная голливудская актриса Ребел Уилсон опубликовала новые снимки со своей латвийской девушкой
Последние несколько месяцев Уилсон и Агрума путешествуют по миру и рассказывают об этом своим подписчикам в Instagram.
Актриса Ребел Уилсон известна по фильмам «Девичник в Вегасе», «Идеальный голос», «Холостячки» и «Отпетые мошенницы».
Сообщалось, что Уилсон и Агрума, модельер из Лос-Анджелеса, состоят в отношениях с начала года. Уилсон рассказала про отношения в начале июня, вскоре после того как на актрису якобы оказали давление таблоиды.
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