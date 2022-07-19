Известная голливудская актриса Ребел Уилсон опубликовала новые снимки со своей латвийской девушкой

Последние несколько месяцев Уилсон и Агрума путешествуют по миру и рассказывают об этом своим подписчикам в Instagram.

Сообщалось, что Уилсон и Агрума, модельер из Лос-Анджелеса, состоят в отношениях с начала года. Уилсон рассказала про отношения в начале июня, вскоре после того как на актрису якобы оказали давление таблоиды.