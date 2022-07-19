Туристы на престижном турецком курорте Бодрум пожаловались на «возмутительные цены». Счет за несколько гамбургеров, пиццу и воду составил 27 000 турецких лир - это почти 1500 евро по текущему курсу, сообщает Dip.org.ua.
Обман туристов в Турции набирает обороты: за гамбургер, пиццу и стакан воды взяли 1500 евро
Обман туристов в Турции набирает обороты: за гамбургер, пиццу и стакан воды взяли 1500 евро
Речь идет о популярном ресторане Maça Kızı, сообщают турецкие СМИ: мошеннический счет, которым поделились возмущенные туристы в социальных сетях, умопомрачителен.
Так, за девять бутылок воды объемом 33 мл с туристов взяли 612 лир (около 33 евро), при этом одна бутылка стоила 68 лир или более 120 гривен. Цены на еду также фантастические - гамбургер стоил 395 лир (3,7 евро), а пицца - 425 лир (23 евро). Кроме того, с туристов вымогали более 166 лир в качестве платы за обслуживание.
Однако это не предел. В комментариях туристы делятся своими счетами из этого заведения. Там счета достигают 55-63 тысяч лир - из них не менее 7 тысяч предприимчивые рестораторы берут за обслуживание.