Обман туристов в Турции набирает обороты: за гамбургер, пиццу и стакан воды взяли 1500 евро

Так, за девять бутылок воды объемом 33 мл с туристов взяли 612 лир (около 33 евро), при этом одна бутылка стоила 68 лир или более 120 гривен. Цены на еду также фантастические - гамбургер стоил 395 лир (3,7 евро), а пицца - 425 лир (23 евро). Кроме того, с туристов вымогали более 166 лир в качестве платы за обслуживание.