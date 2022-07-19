21 августа в Wondersala в Риге выступит VERKA SERDUCHKA & band, и артисты обещают, что ни один человек не усидит на месте. Ни украинец, знающий все песни с детства, ни латвиец, впервые пришедший на концерт, пишет RUS TVNET.
Верка Сердючка даст единственный концерт в странах Балтии
Верка Сердючка даст единственный концерт в странах Балтии
Концерт VERKA SERDUCHKA - это взрывная смесь всенародно любимых хитов, юмора и потрясающего живого исполнения.
Именно поэтому вот уже 30 лет VERKA SERDUCHKA собирает аншлаги в самых престижных залах и аренах по всему миру.
Зрители Wondersala впервые услышат новую версию знаменитого хита "Евровидения", который с 24 февраля 2022 года звучит только как Dancing Russia Goodbye.
Часть средств, вырученных от продажи билетов пойдет на нужды пострадавших в Украине.