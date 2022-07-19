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Верка Сердючка даст единственный концерт в странах Балтии

Limon.ee
Верка Сердючка даст единственный концерт в странах Балтии
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Звезда Евровидения VERKA SERDUCHKA
Звезда Евровидения VERKA SERDUCHKA Фото: Пресс-фото

21 августа в Wondersala в Риге выступит VERKA SERDUCHKA & band, и артисты обещают, что ни один человек не усидит на месте. Ни украинец, знающий все песни с детства, ни латвиец, впервые пришедший на концерт, пишет RUS TVNET.

Концерт VERKA SERDUCHKA - это взрывная смесь всенародно любимых хитов, юмора и потрясающего живого исполнения.

Именно поэтому вот уже 30 лет VERKA SERDUCHKA собирает аншлаги в самых престижных залах и аренах по всему миру.

Зрители Wondersala впервые услышат новую версию знаменитого хита "Евровидения", который с 24 февраля 2022 года звучит только как Dancing Russia Goodbye.

Часть средств, вырученных от продажи билетов пойдет на нужды пострадавших в Украине.

Звезда Евровидения VERKA SERDUCHKA
Звезда Евровидения VERKA SERDUCHKA Фото: Пресс-фото
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