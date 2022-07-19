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Звезда сериала «Сваты» украинская актриса Руслана Писанка умерла от тяжелой болезни

Limon.ee
Звезда сериала «Сваты» украинская актриса Руслана Писанка умерла от тяжелой болезни
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Свеча.
Свеча. Фото: Elmo Riig

Знаменитой актрисе было всего 56 лет. Она умерла в Германии, где у нее диагностировали тяжелую болезнь. 

Актриса Руслана Писанка, знакомая многим по сериалу «Сваты», скончалась на 57-м году жизни. По данным ТСН, звезда долго боролась с тяжелой болезнью. К сожалению, медикам не удалось ее спасти.

«Руся практически никому не говорила о своей войне. Следила за всеми событиями, помогала, смеялась в трубку, строила планы на будущее. Но болезнь сегодня ночью нашу Русю забрала», — комментировали близкие знакомые кончину звезды.

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