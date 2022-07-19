Знаменитой актрисе было всего 56 лет. Она умерла в Германии, где у нее диагностировали тяжелую болезнь.
Звезда сериала «Сваты» украинская актриса Руслана Писанка умерла от тяжелой болезни
Звезда сериала «Сваты» украинская актриса Руслана Писанка умерла от тяжелой болезни
Актриса Руслана Писанка, знакомая многим по сериалу «Сваты», скончалась на 57-м году жизни. По данным ТСН, звезда долго боролась с тяжелой болезнью. К сожалению, медикам не удалось ее спасти.
«Руся практически никому не говорила о своей войне. Следила за всеми событиями, помогала, смеялась в трубку, строила планы на будущее. Но болезнь сегодня ночью нашу Русю забрала», — комментировали близкие знакомые кончину звезды.