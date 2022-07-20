ВИДЕОРЕЦЕПТ НА МИЛЛИОН ⟩ Основательница Pavlova Cafe Ольга Данилова рассказала, какие десерты любят таллиннцы, и показала, как сделать сочный медовик

Первый торт Ольга сделала сыну на два годика – сейчас ему 18. Секрет ее блистательной карьеры и успеха прост: работать, работать и еще раз работать. На совесть. Ольга перфекционистка, и, как сама говорит, халтурить не может. Неделю назад Ольга решила закончить тортовый бизнес и полностью переключиться на кафе. Почему?

— Не то время, не та страна, нет людей, которые были бы готовы платить деньги за мои торты. Работать на голом энтузиазме больше не хочу. То, что мы делали, требовало больших сил, времени, художественных способностей. Это все было полностью на мне. Меня нет – фирма встала. То, что заточено под индивидуальные способности одного человека, не имеет развития и возможности масштабирования. Когда тебе 30 лет, ты не спишь по ночам – это одно, когда тебе за 40 – другое. Я и моя команда могли не спать до пяти утра, работая, а в 8 утра снова начинали работать, и так по кругу.

В этом году Данилова отметила 12-летие своей деятельности и решила закончить с тортами раз и навсегда. К счастью, у нее есть Pavlova Cafe, где всегда можно купить этот легкий и вкусный десерт.