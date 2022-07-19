Уже завтра, 20 июля, после долгого ожидания, сцена Певческого поля будет заполнена немецкоязычным индастриал-металом. Как известно, концерт Rammstein уже дважды откладывался из-за коронавируса, пишет Elu24. Но давайте посмотрим, какой была бы погода, если бы концерт состоялся в запланированное время. Была бы тогда погода лучше - или наоборот?
Информация о погоде во время концерта Rammstein в Таллинне
Изначально Rammstein должны были посетить Таллинн 21 июля 2020 года в рамках Europe Stadium Tour.
В тот вторник обещали освежающий дождь, но он так и не дошел до Таллинна и Харьюмаа. Небо было временами облачным, температура днем была 20 градусов, а вечером опускалась до 15-16 градусов.
В следующий раз поклонники Rammstein смогли отметить в своих календарях 21 июля 2021 года. К сожалению, группа не приехала. И солнце тоже не вышло. Небо было облачным, но без осадков. Дневная температура была аналогична прошлогодней, но к вечеру понизилась на один градус.
Примерно такая же погода обещается и в среду, 20 июля, когда Rammstein наконец выступят на Певческом поле. Осадков не ожидается, но возможна облачность. Температура воздуха самая теплая из всех трех дат– до 24 градусов днем, вечером опустится до 16-17 градусов.
Это будет пятый концерт Rammstein в Эстонии. Первые три проходили в Saku suurhall, так что неважно, какая погода была в то время.
В четвертый концерт проходил на Певческом поле в Таллинне 11 июня 2017 года. Тогда днем шел дождь, но к вечеру небо прояснилось и выглянуло солнце. Вечером было 14-16 градусов.