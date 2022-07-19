Информация о погоде во время концерта Rammstein в Таллинне

Изначально Rammstein должны были посетить Таллинн 21 июля 2020 года в рамках Europe Stadium Tour.

В тот вторник обещали освежающий дождь, но он так и не дошел до Таллинна и Харьюмаа. Небо было временами облачным, температура днем ​​была 20 градусов, а вечером опускалась до 15-16 градусов.

В следующий раз поклонники Rammstein смогли отметить в своих календарях 21 июля 2021 года. К сожалению, группа не приехала. И солнце тоже не вышло. Небо было облачным, но без осадков. Дневная температура была аналогична прошлогодней, но к вечеру понизилась на один градус.

Примерно такая же погода обещается и в среду, 20 июля, когда Rammstein наконец выступят на Певческом поле. Осадков не ожидается, но возможна облачность. Температура воздуха самая теплая из всех трех дат– до 24 градусов днем, вечером опустится до 16-17 градусов.

Это будет пятый концерт Rammstein в Эстонии. Первые три проходили в Saku suurhall, так что неважно, какая погода была в то время.