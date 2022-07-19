ВИДЕО ⟩ Смотри: торнадо, разрушивший дом в Тартуском уезде

В начале прошлой недели, 11 июля, на многие районы Эстонии обрушился сильный шторм, а также возникла угроза торнадо. Среди других уездов отдельное предупреждение о торнадо было объявлено в Тартуском уезде, где смерч стал реальностью. По словам представителя дежурной службы Южного региона Спасательного департамента, торнадо в Тартумаа в основном прошел над Камбья и направился в сторону Выру, сообщал Postimees.

Дом, в котором выросла Хейди Эйт и где до сих пор жили ее родители и бабушка, оказался на пути торнадо. Буря унесла с собой крышу дома и разрушила вспомогательные постройки. «Это длилось десять минут, и всё», — сказала Хейди Postimees в начале прошлой недели.

Синоптик Кайро Кийтсак поделился видео этого торнадо, снятого Ароном Оттем, в социальных сетях. «Ранее не публиковавшиеся кадры торнадо, обрушившегося на район Паали», — пишет Кийтсак.

Unseen footage of the high-end F1 tornado that hit Paali region 12.07.2022. Author: Aron Ott pic.twitter.com/3WmHFgGHsu — Kairo Kiitsak 🇪🇪 (@kairokiitsak) July 17, 2022

В разговоре с Elu24 в прошлую пятницу Хейди призналась, что ей все еще очень тяжело эмоционально. «Когда мать плачет, что не может спать в собственном доме… не правда ли, перемены тяжелы для стариков, если они жили в доме, а теперь должны привыкать к квартире. Но это можно пережить».