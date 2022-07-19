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ПЕРВАЯ ПОБЕДА ⟩ Мать больного раком ребенка выиграла в суде: мальчику оставалось жить несколько месяцев

Государство должно возместить полмиллиона евро
Мерилин Няреп Limon.ee
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Мать больного раком ребенка выиграла в суде: мальчику оставалось жить несколько месяцев
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Ägedat lümfoidset leukeemiat põdev Kaspar on ema sõnul heas tujus ja võrdlemisi tugev.
Ägedat lümfoidset leukeemiat põdev Kaspar on ema sõnul heas tujus ja võrdlemisi tugev. Фото: Erakogu

«Моей первой реакцией было: где мне взять силы для борьбы?», - говорит Элина, мать больного раком ребенка, которая недавно выиграла судебный процесс против Кассы здоровья. Согласно постановлению, КЗ должна будет возместить лечение сына Элины от рака в больнице в Хельсинки в размере 500 000 евро, пишет Elu24.

Девятилетний Каспар Мартин Юрьен страдает острым лимфобластным лейкозом: быстро прогрессирующим злокачественным опухолеподобным заболеванием (так называемым раком крови), которое поражает молодые клетки, не достигшие зрелости.

Семья Каспара обратилась в Кассу здоровья с просьбой профинансировать лечение за границей, так как в Эстонии нет возможности спасти жизнь такого ребенка, однако получила отказ. У семьи не было другого выбора, кроме как оспорить решение Кассы здоровья в суде.

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