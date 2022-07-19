«Моей первой реакцией было: где мне взять силы для борьбы?», - говорит Элина, мать больного раком ребенка, которая недавно выиграла судебный процесс против Кассы здоровья. Согласно постановлению, КЗ должна будет возместить лечение сына Элины от рака в больнице в Хельсинки в размере 500 000 евро, пишет Elu24.
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ПЕРВАЯ ПОБЕДА ⟩ Мать больного раком ребенка выиграла в суде: мальчику оставалось жить несколько месяцев
Государство должно возместить полмиллиона евро
Мать больного раком ребенка выиграла в суде: мальчику оставалось жить несколько месяцев
Девятилетний Каспар Мартин Юрьен страдает острым лимфобластным лейкозом: быстро прогрессирующим злокачественным опухолеподобным заболеванием (так называемым раком крови), которое поражает молодые клетки, не достигшие зрелости.
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