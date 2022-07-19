ПЕРВАЯ ПОБЕДА ⟩ Мать больного раком ребенка выиграла в суде: мальчику оставалось жить несколько месяцев

Семья Каспара обратилась в Кассу здоровья с просьбой профинансировать лечение за границей, так как в Эстонии нет возможности спасти жизнь такого ребенка, однако получила отказ. У семьи не было другого выбора, кроме как оспорить решение Кассы здоровья в суде.