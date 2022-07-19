Цены на общественный транспорт на государственные услуги по всей Испании уже были снижены вдвое в ответ на быстро растущие цены на энергоносители и инфляцию. Теперь правительство объявило о дополнительных 100% скидках.
Испания с сентября сделает часть поездок на поездах бесплатными
С сентября пассажиры смогут бесплатно ездить на различных поездах сети Renfe.
Премьер-министр Испании Педро Санчес объявил, что с 1 сентября билеты на поезда, обслуживаемые общественными службами сети Cercanías, Rodalies и Media Distance (эквивалентные местным и средним поездкам), будут бесплатными, пишет CNN.
По данным общественного вещателя TVE, эта мера не распространяется на билеты в один конец или на дальние поездки. Билеты на несколько поездок включают как минимум 10 поездок туда и обратно.
Такая мера поощряет максимальное использование этого вида коллективного общественного транспорта, чтобы гарантировать необходимые ежедневные поездки на работу безопасным, надежным, удобным, экономичным и устойчивым транспортным средством в условиях чрезвычайных обстоятельств неуклонного роста цен на энергию и топливо", -- говорится в сообщении министерства транспорта Испании.
О схеме Renfe было объявлено вскоре после того, как правительство Испании обязалось снизить на 50% плату за общественный транспорт для государственного транспорта. Испания — не единственная европейская страна, принявшая меры по сокращению расходов на общественный транспорт.