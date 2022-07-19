49-летняя Хайди Клум в крошечных трусиках предстала топлес на фото, восхитив фанатов

49-летняя немецкая супермодель Хайди Клум расслабляется в горах вдали от цивилизации. При этом артистка в таком восторге от чудесных видов природы, что совершенно потеряла голову.

Так, в социальных сетях Хайди появилось пикантное фото, сделанное у окна. Модель стоит обнаженная, чуть прикрыв грудь волосами, которые, впрочем, не скрывают ее безупречной формы. На Клум надеты крошечные трусики розового цвета и больше ничего.