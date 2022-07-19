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49-летняя Хайди Клум в крошечных трусиках предстала топлес на фото, восхитив фанатов

Limon.ee
49-летняя Хайди Клум в крошечных трусиках предстала топлес на фото, восхитив фанатов
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Хайди Клум
Хайди Клум Фото: Shutterstock

Знаменитая модель не боится выкладывать горячий контент, пишет Topnews.

49-летняя немецкая супермодель Хайди Клум расслабляется в горах вдали от цивилизации. При этом артистка в таком восторге от чудесных видов природы, что совершенно потеряла голову.

Так, в социальных сетях Хайди появилось пикантное фото, сделанное у окна. Модель стоит обнаженная, чуть прикрыв грудь волосами, которые, впрочем, не скрывают ее безупречной формы. На Клум надеты крошечные трусики розового цвета и больше ничего.

Судя по всему, Хайди не удержалась и поделилась самым счастливым моментом своего отдыха, который она проводит вместе с любимым мужем. «Мальчики, это жара», — подписала горячий снимок знаменитость. Пользователи охотно согласились с моделью. Конечно жара, еще какая.

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