ФОТО И ВИДЕО ⟩ Эротическая фотосессия Тарасова и Костенко ошарашила Сеть

На фоне слухов об изменах и разладе в паре, бывший футболист сборной России Дмитрий Тарасов и его жена Анастасия приняли участие в эротической фотосессии. Видео пара опубликовала в социальных сетях.

Многодетная мать Костенко впервые за долгое время позволила себе продемонстрировать тело в соблазнительном белье. По словам Анастасии, она давно мечтала это сделать, чтобы снова почувствовать себя женщиной.

«Дорогая, в первую очередь, ты женщина! Только потом уже дочь, жена, мама… Разрешите себе быть женщиной, слабой в своей силе, прекрасной в красоте, ласковой, нежной и невероятно сексуальной в природной пошлости», — поделилась размышлениями 28-летняя Анастасия.