Чтобы замять скандал с предполагаемой изменой футболиста, Тарасов и Костенко пошли на крайние меры, пишет Topnews.
ФОТО И ВИДЕО ⟩ Эротическая фотосессия Тарасова и Костенко ошарашила Сеть
Многодетная мать Костенко впервые за долгое время позволила себе продемонстрировать тело в соблазнительном белье. По словам Анастасии, она давно мечтала это сделать, чтобы снова почувствовать себя женщиной.
«Дорогая, в первую очередь, ты женщина! Только потом уже дочь, жена, мама… Разрешите себе быть женщиной, слабой в своей силе, прекрасной в красоте, ласковой, нежной и невероятно сексуальной в природной пошлости», — поделилась размышлениями 28-летняя Анастасия.
Фотосессия пришлась как нельзя кстати, напомнив поклонникам пары о том, что их союз нерушим. Напомним, совсем недавно в Сети упорно ходили слухи о неверности Тарасова. Футболист якобы изменял жене с некоей Марией. При этом сам Тарасов яростно опровергает обвинения в неверности, заявляя о своей любви к законной супруге. «Не знаю, кто такая Мария! Моя жена самая лучшая, я ее люблю! Кто занимается такими вбросами — идите в жопу от моей семьи, оставьте нас в покое! Ребята, вам всем любви, занимайтесь своими делами!» — негодовал он.