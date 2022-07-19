Откровенные фото Светланы Ходченковой на пилоне появились в Сети
Откровенные фото Светланы Ходченковой на пилоне появились в Сети
Одна из самых красивых и востребованных актрис российского кино увлекается танцами на пилоне, регулярно делясь своими успехами в социальных сетях. По словам артистки, ей пришлось решиться на рискованный эксперимент ради съемок в фильме «Воин».
Всем желающим намекнуть на ассоциации пилона со стрип-шоу Ходченкова возмущенно заявляет, что это не стриптиз, а олимпийский вид спорта, причем весьма энергозатратный.
Результаты занятий на пилоне очевидны: достаточно взглянуть на потрясающую фигуру актрисы, чтобы отпали все сомнения в их пользе. При этом Ходченкова уверена, что пилон повышает «женскую энергию».
Со временем танцы на пилоне так полюбились Светлане, что она готова бежать на занятия в любую свободную минутку. Однако СМИ воспринимают увлечение актрисы несколько иронично, постоянно проводя столь неприятные для нее параллели.
Так, телеграмм-канал «НеМалахов» выложил пикантные снимки поклонницы олимпийского вида спорта, пожалев, что «такой талант пропадает».