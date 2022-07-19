Вт, 19.07.2022
Погода
Гороскоп
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing

Астролог Тамара Глоба назвала единственный знак Зодиака, кого ждет счастье после 18 июля 2022

Limon.ee
Астролог Тамара Глоба назвала единственный знак Зодиака, кого ждет счастье после 18 июля 2022
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Счастье. Иллюстративный снимок.
Счастье. Иллюстративный снимок. Фото: Shutterstock

Известный астролог рассказала, кто станет счастливчиком второй половины этого лета, пишет Topnews.

По словам астролога Тамары Глоба, одному знаку Зодиака крупно повезет после 18 июля 2022. Все его желания осуществятся, а мечты – исполнятся.

Так, главными счастливчиками месяца станут Стрельцы. Период подготовил для вас много подарков. Вас захватит ураган событий, причем они будут крайне внезапными и очень приятными. Вы сможете наконец-то выполнить то, о чем так давно мечтали, но по каким-то причинам не могли себе позволить. Особенно благоприятно звезды повлияют на денежный и карьерный рост. Ждите превосходного делового предложения, которое поможет вам продвинуться по службе и увеличить уровень состояния.

Во второй половине июля вас полностью подхватит денежный поток, и вы начнете зарабатывать в полную силу. Вы получите разные и неожиданные источники финансирования.

После 20 июля ожидайте наиболее серьезных поворотов судьбы, которые, впрочем, принесут вам много пользы.
Ключевые слова
Наверх