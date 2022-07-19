Астролог Тамара Глоба назвала единственный знак Зодиака, кого ждет счастье после 18 июля 2022
Астролог Тамара Глоба назвала единственный знак Зодиака, кого ждет счастье после 18 июля 2022
По словам астролога Тамары Глоба, одному знаку Зодиака крупно повезет после 18 июля 2022. Все его желания осуществятся, а мечты – исполнятся.
Так, главными счастливчиками месяца станут Стрельцы. Период подготовил для вас много подарков. Вас захватит ураган событий, причем они будут крайне внезапными и очень приятными. Вы сможете наконец-то выполнить то, о чем так давно мечтали, но по каким-то причинам не могли себе позволить. Особенно благоприятно звезды повлияют на денежный и карьерный рост. Ждите превосходного делового предложения, которое поможет вам продвинуться по службе и увеличить уровень состояния.
Во второй половине июля вас полностью подхватит денежный поток, и вы начнете зарабатывать в полную силу. Вы получите разные и неожиданные источники финансирования.
После 20 июля ожидайте наиболее серьезных поворотов судьбы, которые, впрочем, принесут вам много пользы.