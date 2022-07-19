Астролог Тамара Глоба назвала единственный знак Зодиака, кого ждет счастье после 18 июля 2022

Так, главными счастливчиками месяца станут Стрельцы. Период подготовил для вас много подарков. Вас захватит ураган событий, причем они будут крайне внезапными и очень приятными. Вы сможете наконец-то выполнить то, о чем так давно мечтали, но по каким-то причинам не могли себе позволить. Особенно благоприятно звезды повлияют на денежный и карьерный рост. Ждите превосходного делового предложения, которое поможет вам продвинуться по службе и увеличить уровень состояния.