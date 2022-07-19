«Сладкая смерть»: восемь продуктов со скрытым содержанием сахара, от которых стоит отказаться навсегда

Не так страшен сахар сам по себе, как его чрезмерное употребление. Опасность в том, что многие люди, которые не пьют сладкий чай и даже за год не израсходуют килограмм рафинада, часто не знают, сколько «сладкой смерти» получает их организм ежедневно.

О продуктах, с которыми нужно быть осторожней, рассказывает wday.ru.

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Допустим, что здоровье позволяет человеку время от времени поглощать ограниченное количество сахара, ничем не рискуя. Главное — не превышать норму. Казалось бы, все просто: есть понятия гликемического и инсулинового индекса.

Эти показатели помогают определить, сколько сахара содержится в продукте изначально. Самые безопасные варианты: гликемический индекс не выше 45 и инсулиновый индекс не выше 70.

В чем же подвох? В том, что в современном мире рацион редко состоит из естественных продуктов, не прошедших технологическую обработку. В корзине потребителя постоянно оказываются ингредиенты, на первый взгляд не имеющие отношения к сахару, а на самом деле перенасыщающие им организм.

Внимательно читать состав и находить здоровые альтернативы — вот единственный способ не испытывать здоровье на прочность.

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