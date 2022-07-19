Из-за неожиданной свадьбы Дженнифер Лопес и Бена Аффлека незамеченной осталась церемония важной наследницы «Формулы-1» Петры Экклстоун. Именно ее отец, миллиардер Берни Экклстоун, владеет долей компании «Альфа Према», контролирующей самую престижную гонку мира. Как можно понять, к ногам дочери бизнесмен готов бросить все земные блага. Особенно когда речь идет о свадьбе, пишет super.ru.
Рассматриваем декор и роскошное платье невесты и наследницы миллиардов и «Формулы-1» Петры Экклстоун
Избранником 33-летней Петры стал агент элитной недвижимости Сэм Палмер. Обручились влюбленные еще в 2018 году, но с самой свадьбой не торопились. Сначала хотели насладиться помолвкой, потом неспешно думали над форматом праздника, затем Экклстоун забеременела, дальше начался коронавирус, а у пары родилась дочь — Минни. Теперь, спустя четыре года, Петра и Сэм наконец-то официально стали мужем и женой.
Свадьба, прошедшая в узком кругу друзей и родственников, отличилась царским размахом. Платье невеста выбрала стандартное — белое с кружевами, длинным шлейфом, но без рукавов и с открытым декольте. На голове у Петры красовались тиара из семейной коллекции драгоценностей и фата.
Особое внимание пара уделила оформлению. На салфетках были вышиты признания в любви, меню праздника вывел настоящий каллиграф, а дочери Петры появились в одинаковых белых платьях. Дети (сыновья-близнецы, дочь Экклстоун от первого брака и общая дочь с Сэмом) на празднике, кажется, были вне себя от счастья. Еще одна интересная деталь праздника — презент жениху. В качестве подарка один из друзей преподнес Сэму Кубок Англии 1980 года, который выиграла футбольная команда «Вест Хэм». Интересно, что подарил зятю сам Берни Экклстоун.