Рассматриваем декор и роскошное платье невесты и наследницы миллиардов и «Формулы-1» Петры Экклстоун

Избранником 33-летней Петры стал агент элитной недвижимости Сэм Палмер. Обручились влюбленные еще в 2018 году, но с самой свадьбой не торопились. Сначала хотели насладиться помолвкой, потом неспешно думали над форматом праздника, затем Экклстоун забеременела, дальше начался коронавирус, а у пары родилась дочь — Минни. Теперь, спустя четыре года, Петра и Сэм наконец-то официально стали мужем и женой.

Свадьба, прошедшая в узком кругу друзей и родственников, отличилась царским размахом. Платье невеста выбрала стандартное — белое с кружевами, длинным шлейфом, но без рукавов и с открытым декольте. На голове у Петры красовались тиара из семейной коллекции драгоценностей и фата.