Какие изменения начнут происходить в организме, если съедать по два банана ежедневно

Мякоть банана богата углеводами, но имеет низкий гликемический индекс – 51. Этот фрукт является одним из лучших источников калия и витамина А, также бананы содержат кальций, фосфор, железо, витамины группы В.

Триптофан, который содержится в бананах, в организме человека модифицируется в гормон счастья – серотонин. Если вы будете есть по два банана в день, то ваше настроение, без сомнения, значительно улучшится.

Калий дает организму энергию. Не случайно, спортсмены предпочитают включать в меню бананы, которые очень богаты данным элементом. Пара фруктов в день подарят бодрость духа и силу мышцам.

Благодаря большому количеству витамина А в составе, банан позволяет сохранить остроту зрения, особенно в ночное время суток, улучшить состояние кожи, ногтей и волос.