Бананы – это одни из самых доступных и полезных фруктов, которые можно найти на прилавках магазинов круглый год. Поскольку бананы очень калорийны, то в день целесообразно съедать по 1-2 плода, чтобы получить максимум пользы для организма.
Какие изменения начнут происходить в организме, если съедать по два банана ежедневно
Мякоть банана богата углеводами, но имеет низкий гликемический индекс – 51. Этот фрукт является одним из лучших источников калия и витамина А, также бананы содержат кальций, фосфор, железо, витамины группы В.
Триптофан, который содержится в бананах, в организме человека модифицируется в гормон счастья – серотонин. Если вы будете есть по два банана в день, то ваше настроение, без сомнения, значительно улучшится.
Калий дает организму энергию. Не случайно, спортсмены предпочитают включать в меню бананы, которые очень богаты данным элементом. Пара фруктов в день подарят бодрость духа и силу мышцам.
Благодаря большому количеству витамина А в составе, банан позволяет сохранить остроту зрения, особенно в ночное время суток, улучшить состояние кожи, ногтей и волос.
Клетчатка, которая в большом количестве присутствует в банане, улучшает работу ЖКТ, усиливает перистальтику кишечника и активизирует обмен веществ.