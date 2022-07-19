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Какие изменения начнут происходить в организме, если съедать по два банана ежедневно

Limon.ee
Какие изменения начнут происходить в организме, если съедать по два банана ежедневно
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Бананы. Иллюстративное фото.
Бананы. Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

Бананы – это одни из самых доступных и полезных фруктов, которые можно найти на прилавках магазинов круглый год. Поскольку бананы очень калорийны, то в день целесообразно съедать по 1-2 плода, чтобы получить максимум пользы для организма.

Мякоть банана богата углеводами, но имеет низкий гликемический индекс – 51. Этот фрукт является одним из лучших источников калия и витамина А, также бананы содержат кальций, фосфор, железо, витамины группы В.

Триптофан, который содержится в бананах, в организме человека модифицируется в гормон счастья – серотонин. Если вы будете есть по два банана в день, то ваше настроение, без сомнения, значительно улучшится.

Калий дает организму энергию. Не случайно, спортсмены предпочитают включать в меню бананы, которые очень богаты данным элементом. Пара фруктов в день подарят бодрость духа и силу мышцам.

Благодаря большому количеству витамина А в составе, банан позволяет сохранить остроту зрения, особенно в ночное время суток, улучшить состояние кожи, ногтей и волос.

Клетчатка, которая в большом количестве присутствует в банане, улучшает работу ЖКТ, усиливает перистальтику кишечника и активизирует обмен веществ.

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