Невероятно! Какую сумму 35-летняя Шарапова потратила на роды за границей

Знаменитость произвела дитя на свет в одной из лучших клиник Лос-Анджелеса и ей пришлось заплатить за это кругленькую сумму, а именно 10 тысяч евро. Известно, что в эту сумму вошла помощь врача и персональной медсестры, а также VIP-палата.