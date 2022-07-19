У Марии Шараповой и ее возлюбленного Александра Гилкса в первый день июля родился долгожданный сын Теодор. Сама спортсменка вместе с родителями уже довольно давно переехала в США. За границей проходили и роды 35-летней спортсменки, сообщает издание "Дни".
Невероятно! Какую сумму 35-летняя Шарапова потратила на роды за границей
Невероятно! Какую сумму 35-летняя Шарапова потратила на роды за границей
Знаменитость произвела дитя на свет в одной из лучших клиник Лос-Анджелеса и ей пришлось заплатить за это кругленькую сумму, а именно 10 тысяч евро. Известно, что в эту сумму вошла помощь врача и персональной медсестры, а также VIP-палата.
Что касается Шараповой, то она родила малыша тайно, не привлекая внимания прессы. После спортсменка кратко обмолвилась о том, что стала мамой, но делиться подробностями не спешила. На днях же переполненная радостью Мария Шарапова наконец не выдержала, прервала молчание и показала новорожденного сына.
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