Юлия Беляева, объявившая о своей беременности в апреле, стала матерью!
Олимпийская чемпионка по фехтованию Юлия Беляева впервые стала матерью!
Олимпийская чемпионка по фехтованию Юлия Беляева впервые стала матерью!
В апреле этого года чемпионка мира по фехтованию Юлия Беляева поделилась радостной новостью о том, что они с мужем ждут пополнения в семье.
16 июля спортсменка сообщила в Instagram, что 8 июля родила девочку. «Наша звезда родилась 08.07.2022. Спасибо, что выбрала нас», — написала она рядом с фотографией ножек ребенка.
В апреле, когда было объявлено о беременности, Беляева рассказала Elu24, что надеется вернуться в спорт как можно скорее. «На данный момент я делаю небольшой перерыв в спорте, но продолжу немного тренироваться». Это делается для того, чтобы облегчить возвращение в спорт. «Восстановление может быть и быстрым», — добавила она.
Юлия Беляева и Илья Козырев поженились в августе 2017 года.
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