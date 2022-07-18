Page Six: Эмили Ратаковски разводится с мужем из-за его постоянных измен

Даже если вы Эмили Ратаковски с идеальной фигурой и кукольным лицом, нет гарантий, что муж не начнет похаживать налево: да, актриса разводится после четырех лет брака. Впрочем, в окружении пары давно говорили, что Себастьян Бир-Макклард довольно быстро устал от перманентно обнаженной женушки — мол, никакого простора для фантазии или хотя бы интриги. Да, так бывает.