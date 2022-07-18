С 25 по 28 августа в Таллинне пройдут морские дни

«К идее начать отмечать Дни моря в своё время подтолкнуло огромное желание открыть Таллинн морю. За прошедшие годы была сделана большая работа, Таллинн всё больше и больше открывал себя как морской город. Теперь настало время идти дальше, идти в море. По-настоящему морским городом мы станем только тогда, когда, вместо того, чтобы выходить в море время от времени, будем постоянно там что-то делать: нам надо ещё больше небольших портов, яхт-клубов и школ, морского транспорта и увеселительных морских прогулок, а также (почему бы и нет?) возможностей заниматься рыбалкой и дайвингом. Фокусироваться на этом, без сомнения, главная задача Дней моря в ближайшие годы», – сказал вице-мэр Таллинна по вопросам культуры Каарел Оя на презентации программы Дней моря 2022.