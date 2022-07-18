В Таллиннские дни моря, которые пройдут в конце августа, столичные порты посетят много разных судов, и культурная программа обещает быть впечатляющей
С 25 по 28 августа в Таллинне пройдут морские дни
Опубликована программа самого большого в Эстонии морского фестиваля и семейного праздника – Таллиннских дней моря. С 25 по 28 августа в четырёх столичных портах – круизной зоне порта Ванасадама, в Лётной гавани, а также яхтенных портах Ноблесснер и Хейвен Какумяэ – будут проходить бесплатные концерты, предлагаться разнообразные тематические развлечения и хорошая вкусная еда.
«К идее начать отмечать Дни моря в своё время подтолкнуло огромное желание открыть Таллинн морю. За прошедшие годы была сделана большая работа, Таллинн всё больше и больше открывал себя как морской город. Теперь настало время идти дальше, идти в море. По-настоящему морским городом мы станем только тогда, когда, вместо того, чтобы выходить в море время от времени, будем постоянно там что-то делать: нам надо ещё больше небольших портов, яхт-клубов и школ, морского транспорта и увеселительных морских прогулок, а также (почему бы и нет?) возможностей заниматься рыбалкой и дайвингом. Фокусироваться на этом, без сомнения, главная задача Дней моря в ближайшие годы», – сказал вице-мэр Таллинна по вопросам культуры Каарел Оя на презентации программы Дней моря 2022.
По словам руководителя команды организаторов Таллиннских дней моря Кристьяна Саара, Таллиннские дни моря — самый крупный фестиваль, который пройдёт в столице нынешним летом. Ожидается, что в нём примут участие десятки тысяч гостей, как местных жителей, так и прибывающих издалека. Крупнейший в Эстонии морской и семейный праздник, который проводится уже в 14-й раз, в этом году будет на один день длиннее и начнётся уже в четверг, 25 августа, с программы Международного дня Балтийского моря в яхтенном порту Ноблесснер, которая будет посвящена многообразию и ценностям нашего общего моря.
Торжественный концерт открытия Дней моря на этот раз состоится в пятницу, 26 августа в Лётной гавани рядом с одним из самых необычных музеев Эстонии – Морским музеем, который в этом году отмечает своё 10-летие на новом месте. Вниманию публики будет предложена много лет пребывавшая в забвении музыка из кинофильмов в исполнении солистов Ханны-Лийны Выза и Иво Линна, а также Таллиннского полицейского оркестра. Разумеется, хороших концертов и различных развлечений в программах всех участвующих в фестивале портов будет много и в другие дни праздника.
В субботу, 27 августа, на закате, повсюду на берегу Балтийского моря зажгутся Древние огни, эту традицию достойно поддержат и Таллиннские дни моря. «В то время, когда всё дорожает, тот факт, что город Таллинн ни у кого не просит денег за вход, чтобы насладиться программой, составленной на самом высоком уровне, определённо порадует посетителей», — отметил Кристьян Саар.
Для участия в Днях моря в Таллинн прибудут парусник Baltic Beauty, который ходит под польским флагом, финский парусник Alexandra и нефтесборное судно M/S Saukko, на празднике будут также эстонские парусники Hiiu Ingel, Moonland, Lisette, Bellinghausen. По традиции между портами будет курсировать Морское такси, которое уже стало одним из самых популярных аттракционов Дней моря. Из новых развлечений – по Таллиннской бухте можно будет прокатиться на одном из самых быстрых в Эстонии судов, т. е. на аэроглиссере (максимальная скорость около 90 км/ч). Символическим завершением Дней моря станет морской парад в воскресенье, 28 августа, к участию в котором приглашаются все суда.
Регистрация торговых точек и точек общественного питания на Дни моря продлится до 25 июля. Все желающие открыть свои прилавки и палатки с различными товарами или с едой найдут необходимые контакты на сайте Таллиннских дней моря. Кроме того, Дни моря приглашают 50-70 добровольных помощников старше 16 лет, которым будет поручено выполнять множество разных интересных обязанностей, полезных с точки зрения опыта, и чрезвычайно важных с точки зрения обеспечения бесперебойной работы фестиваля. Желающие стать кандидатом в волонтёры на Таллиннских днях моря должны не позднее 5 августа заполнить анкету: https://bit.ly/merepidu
С программой Таллиннских дней моря 2022 и более подробной информацией о фестивале можно ознакомиться на сайте: https://www.tallinnamerepaevad.ee/