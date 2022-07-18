Углубляться в тему значимости состояния сосудов для работы организма мы сейчас не будем: это прописные истины. Лучше поделимся полезным навыком самостоятельного экспресс-теста, который взяли на вооружение, пишет Супер.
Лайфхак: как за секунды самому проверить здоровье сосудов
Лайфхак: как за секунды самому проверить здоровье сосудов
Итак, врач-токсиколог, профессор Михаил Кутушов (в беседе с изданием о здоровье «Доктор Питер») рекомендует первым делом надавить пальцем на ноготь, затем резко отпустить его и сразу же засечь время, понадобившееся для возвращение привычной розовой окраски.
Если с сосудами все хорошо, это произойдет в считанные секунды. Чем дольше ноготь остается белым, тем слабее сосуды в вашем организме.
Чуть не забыли: маникюр при этом должен быть без покрытия, разумеется, — да-да, прозрачное лечебное тоже не прокатит.