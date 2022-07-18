В Греции спасли мужчину, который провёл 18 часов в открытом море. Он держался на плаву с помощью детского надувного мячика, который около 10-ти дней до случившегося потеряли дети.
18 часов в открытом море: в Греции чудом спасли мужчину
18 часов в открытом море: в Греции чудом спасли мужчину
Туриста из Македонии по имени Иван унесло в море сильной волной, когда тот отдыхал на пляже греческого полуострова Кассандра. В какой-то момент мимо мужчины проплывал надувной мячик. Хоть он и был чуть сдутым, это помогло Ивану продержаться в воде более 18 часов и дождаться спасателей.
Позже стало известно, что мячик потеряли дети, играя на острове в 130 километрах от того места, где нашли Ивана.
Чудесное спасение, не иначе.
Ключевые слова