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18 часов в открытом море: в Греции чудом спасли мужчину

Limon.ee
18 часов в открытом море: в Греции чудом спасли мужчину
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Пляж Греции
Пляж Греции Фото: RAMON VAN FLYMEN

В Греции спасли мужчину, который провёл 18 часов в открытом море. Он держался на плаву с помощью детского надувного мячика, который около 10-ти дней до случившегося потеряли дети.

Туриста из Македонии по имени Иван унесло в море сильной волной, когда тот отдыхал на пляже греческого полуострова Кассандра. В какой-то момент мимо мужчины проплывал надувной мячик. Хоть он и был чуть сдутым, это помогло Ивану продержаться в воде более 18 часов и дождаться спасателей.

Позже стало известно, что мячик потеряли дети, играя на острове в 130 километрах от того места, где нашли Ивана.

Чудесное спасение, не иначе. 

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