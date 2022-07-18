18 часов в открытом море: в Греции чудом спасли мужчину

Туриста из Македонии по имени Иван унесло в море сильной волной, когда тот отдыхал на пляже греческого полуострова Кассандра. В какой-то момент мимо мужчины проплывал надувной мячик. Хоть он и был чуть сдутым, это помогло Ивану продержаться в воде более 18 часов и дождаться спасателей.