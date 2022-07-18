ВИДЕО ⟩ Многократной чемпионке Эстонии по фигурному катанию сделали предложение руки и сердца прямо на льду

В субботу вечером на катке Astri Arena в Тарту произошло необычное событие. А именно, спутник жизни фигуристки Герли Лийнамяэ попросил ее руки.

«Сегодня вечером на сборах в Astri Arena были занятия школы фигурного катания Тийу Валгемяэ, ученицы которой выступали в красивых платьях. В числе прочих блестящее мастерство продемонстрировала одна из красивейших фигуристок, четырехкратная чемпионка Эстонии Герли Лийнамяэ. Неожиданно на льду появился молодой человек Герли Мартин и встал на одно колено, прося руки девушки», — написано на странице Astri Arena в Facebook.