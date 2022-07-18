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БОЛЬШАЯ ГАЛЕРЕЯ! ⟩ На фестивале Käbliku Beer Camp & Rock'N'Roll под рок-музыку пиво лилось рекой!

Limon.ee
На фестивале Käbliku Beer Camp & Rock'N'Roll под рок-музыку пиво лилось рекой!
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В минувшие выходные прошел фестиваль пива Käbliku Beer Camp & Rock'N'Roll.

Käbliku Beer Camp & Rock'N'Roll в этом году уже в пятый раз прошел в Пыльвамаа.

На музыкально-пивном фестивале выступили 12 коллективов и можно было попробовать продукцию 12 небольших пивоварен.

В числе прочих за два дня на сцену вышли Psühhoterror, Ляпис Трубецкой, The BelkaGoresoerd и Propeller.

Смотри галерею с первого дня фестиваля!

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