В минувшие выходные прошел фестиваль пива Käbliku Beer Camp & Rock'N'Roll.
БОЛЬШАЯ ГАЛЕРЕЯ! ⟩ На фестивале Käbliku Beer Camp & Rock'N'Roll под рок-музыку пиво лилось рекой!
На фестивале Käbliku Beer Camp & Rock'N'Roll под рок-музыку пиво лилось рекой!
Käbliku Beer Camp & Rock'N'Roll в этом году уже в пятый раз прошел в Пыльвамаа.
На музыкально-пивном фестивале выступили 12 коллективов и можно было попробовать продукцию 12 небольших пивоварен.
В числе прочих за два дня на сцену вышли Psühhoterror, Ляпис Трубецкой, The Belka, Goresoerd и Propeller.
Смотри галерею с первого дня фестиваля!
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