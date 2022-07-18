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ГАЛЕРЕЯ! ⟩ Смотри, что творилось в монастыре Пирита на концерте любимой эстонцами группы The Rasmus

Limon.ee Хевели Веэрсалу
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Смотри, что творилось в монастыре Пирита на концерте любимой эстонцами группы The Rasmus
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17 июля финская рок-группа The Rasmus выступила в монастыре Пирита, собрав большую аудиторию. Смотрите, как прошел концерт!

Финская поп-рок-группа The Rasmus, созданная в 1994 году, стала известна во всем мире лишь в 2008 году, когда выпустила альбом «Black Roses».

На сегодняшний день они выпустили целых девять альбомов, в которых есть такие хиты, как F-f-f-falling, In The Shadows, In My Life, First Day Of My Life, Guilty и No Fear.

В январе этого года The Rasmus также приняли участие в финском отборе на Евровидение и победили там с песней Jezebel. Свое решение об участии группа обосновала желанием попробовать что-то новое в то время, когда все туры и выступления были отменены из-за ситуации с коронавирусом в мире.

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