А У НАС? ⟩ В Финляндии уже этой зимой могут начать отключать электричество

Называется и максимальное время возможного отключения электроэнергии в стране — 2 часа в сутки.

В компании Fingrid, отвечающей за финские электросети, заявили, что отключения — крайняя мера. Прибегут к ней лишь в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Как отмечают финские СМИ, отказавшись от российского ископаемого топлива, ЕС столкнулся с затруднениями альтернативных источников энергии. Именно из-за этого могут вводиться ограничения. К подобным мерам уже готовятся в других странах Европы. Возможно, отключения не обойдут стороной и Финляндию.