Дети 2022 года по Восточному календарю будут рождены под знаком Тигра. Характеристики этого животного во многом повлияют на личностные особенности ребенка, пишет wday.ru.
Принесут несчастья и море слез: десять имен, которые опасно давать детям в 2022 году
Немаловажное значение имеет и имя, поэтому к его выбору стоит отнестись с особой ответственностью. Обращать внимание нужно как на значение имени, так и на его совместимость с годом Тигра.
Имя Инна означает «бурный поток». Девочка, рожденная с этим именем, придает слишком большое значение к своей личности, нуждаясь в постоянной поддержке и внимании. Характеру Инны свойственно упрямство и своенравность. Как родитель бы не пытался воспитывать ребенка, натура все равно возьмет свое.
Эта девочка обладает сильной эмоциональностью и бешеным темпераментом. Во взрослой жизни Галина становится нетерпимой ко многим испытаниям и даже незначительным препятствиям. Такая черта затрудняет ее жизнь и коммуникацию с окружением. Выбирать это имя для ребенка в 2022 году точно не стоит.
Тамара
Это имя пришло из древнееврейского языка, исторически имеет значение «царственная». Девушки с таким именем имеют трудную судьбу. Они не могут успокоить свою натуру, и часто конфликтуют с близкими, в особенности с мужьями. Их структуре личности свойственны недолгие браки.
Характер Эльвиры очень многообразен, но благодаря мужскому темпераменту ей больше свойственны вспыльчивость, жесткость в общении и агрессивность. Сочетание этого имени с годом Тигра астрологи не видят гармоничным.
Надежда
Имя Нaдeждa пoявилось много веков назад, по пpoиcxoждeнию является cтapocлaвянcким. Девушка обладает высокой требовательностью, недоверчивостью и бескомпромиссностью. Помимо всего вышеперечисленного, ее характер крайне склонен к мстительности.
Руслан
Руслан в переводе с тюркского означает «Лев», детство мальчика очень капризное, ему свойственна повышенная энергичность и эмоциональность. Вырастая, эта натура становится очень страстной и волевой.
Значение и энергетика имени Руслан будет соперничать с годом рождения. Данное сочетание может привести к избыточной нервозности и тревожности ребенка.
Ренат
Ренат означает «вновь рожденный, возродившийся». Это отличное имя, но не для 2022 года. Астрологи считают, что в год Тигра называть малышей именами, начинающимися на букву «Р» не стоит.
Юлиан
Мальчики обладающие этим именем, на своем пути постоянно сталкиваются с серьезными испытаниями. Порой трудности столь велики, что становятся не под силу обладателям этого имени (читайте также: 10 очень красивых имен, значение которых может напугать).
Вениамин
Это имя имеет древнееврейское происхождение. В детстве такой ребенок не доставляет особых хлопот родителям, но стоит ему только подрасти, и характер изменяется в сторону упрямства, скрытности и в какой-то мере черствости.
Максим
У имени Максим латинские корни. Такие мальчики в детстве и юношестве избегают ответственности и боятся сложностей. Эти дети имеют высокий риск вырасти неуверенными в себе и пугливыми.
Несмотря на большое количество неприятностей, которые имена могут принести своим обладателям, нужно принимать во внимание, что это лишь один из факторов влияния на формирование ребенка.