Принесут несчастья и море слез: десять имен, которые опасно давать детям в 2022 году

Немаловажное значение имеет и имя, поэтому к его выбору стоит отнестись с особой ответственностью. Обращать внимание нужно как на значение имени, так и на его совместимость с годом Тигра.

Давайте разберем имена, которые в сочетании с годом Тигра астрологи не рекомендуют выбирать.

Инна

Имя Инна означает «бурный поток». Девочка, рожденная с этим именем, придает слишком большое значение к своей личности, нуждаясь в постоянной поддержке и внимании. Характеру Инны свойственно упрямство и своенравность. Как родитель бы не пытался воспитывать ребенка, натура все равно возьмет свое.

Галина

Эта девочка обладает сильной эмоциональностью и бешеным темпераментом. Во взрослой жизни Галина становится нетерпимой ко многим испытаниям и даже незначительным препятствиям. Такая черта затрудняет ее жизнь и коммуникацию с окружением. Выбирать это имя для ребенка в 2022 году точно не стоит.

Тамара