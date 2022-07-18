Тело Александра Градского могут эксгумировать из-за войны за наследство

В ноябре прошлого года скончался прославленный российский композитор Александр Градский. Музыкант отошел в лучший мир на 73-м году жизни в результате ишемического инсульта. Прощание с Александром Борисовичем состоялось в театре «Градский Холл», после чего тело было похоронено на Ваганьковском кладбище. Между тем, по последней информации, покой народного артиста РФ могут потревожить из-за войны за наследство, которая развернулась между близкими. Дети артиста от третьего брака Даниил и Мария так и не смогли найти общий язык с овдовевшей Мариной Коташенко. Сумятицу в ситуацию внесла и третья жена Ольга Градская (урождённая Фартышева), которая также претендует на свою долю. Хорошо знавший покойного художник Никас Сафронов предположил, что вскоре кто-то из спорящих может потребовать эксгумации тела ради ДНК.