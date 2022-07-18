Тело Александра Градского могут эксгумировать из-за войны за наследство
В ноябре прошлого года скончался прославленный российский композитор Александр Градский. Музыкант отошел в лучший мир на 73-м году жизни в результате ишемического инсульта. Прощание с Александром Борисовичем состоялось в театре «Градский Холл», после чего тело было похоронено на Ваганьковском кладбище. Между тем, по последней информации, покой народного артиста РФ могут потревожить из-за войны за наследство, которая развернулась между близкими. Дети артиста от третьего брака Даниил и Мария так и не смогли найти общий язык с овдовевшей Мариной Коташенко. Сумятицу в ситуацию внесла и третья жена Ольга Градская (урождённая Фартышева), которая также претендует на свою долю. Хорошо знавший покойного художник Никас Сафронов предположил, что вскоре кто-то из спорящих может потребовать эксгумации тела ради ДНК.
«Выясняется, что тут все — и жены, и дети, и первые, и вторые, и третьи... Еще будут незаконные дети, еще будут эксгумировать его, может быть, доставать его ДНК, и так далее», — рассуждает портретист в интервью журналистам программы «Хватит слухов!» на канале «ТВ-Центр»
Напомним, что судебный процесс, в ходе которых будет решена судьба наследства Градского, начался в прошлом месяцев в Москве — «Экспресс газета» подробно рассказывала, что происходило на первых заседаниях. Ольга Градская намерена получить 50% в нескольких земельных участках, принадлежавших Александру Борисовичу. Для близких композитора претензии Ольги стали полной неожиданностью, ведь пара развелась еще в 2001 году и никаких отношений после этого не поддерживала.