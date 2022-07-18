Как она располнела: Седокова опубликовала пикантное фото

Анна Седокова знаменита не только своим пением, но и пышными формами, которые она не преминет продемонстрировать при случае. Однако последнее время певица недовольна собой: по ее мнению, ее тело обросло лишними килограммами, что невероятно расстраивает артистку.

«На весах сегодня утром 70. В тот момент, когда я опомнилась, у меня было 71.8. Я была реально тяжелая. Вместе с весом пришла депрессия и полное бессилие. И даже страдания не приносили мне радость, как раньше», – пожаловалась Анна.

Радость от сброса двух килограммов веса быстро померкла от осознания несовершенства собственного тела. При этом Анна выложила весьма пикантное фото, демонстрирующее тыл певицы во всей красоте и пышности. Съемки происходили на борту яхты, где Седокова отдыхала, набирая лишние килограммы.