Устала от материнства? Арзамасова бросилась с моста вниз головой

"Зачем так рисковать, когда у тебя дома маленький ребенок?", "Лиза, о Левушке перед полетом подумали?", "Не ожидала от вас такого безрассудства", "Кошмар! Молодая мама не должна рисковать собой!" — взбаламутились шокированные подписчики Елизаветы.