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Устала от материнства? Арзамасова бросилась с моста вниз головой

Limon.ee
Устала от материнства? Арзамасова бросилась с моста вниз головой
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Лиза Арзамасова
Лиза Арзамасова Фото: Lystseva Marina

Отдыхая в Сочи, актриса попробовала экстремальный аттракцион — прыжок с моста.

"Зачем так рисковать, когда у тебя дома маленький ребенок?", "Лиза, о Левушке перед полетом подумали?", "Не ожидала от вас такого безрассудства", "Кошмар! Молодая мама не должна рисковать собой!" — взбаламутились шокированные подписчики Елизаветы. 

Отдыхая в Сочи, актриса попробовала экстремальный аттракцион — прыжок с моста. Арзамасова, оказавшись на платформе высотой 207 метров, хладнокровно и с улыбкой на лице бросилась в бездну вниз головой.

Смотреть страшно! Не представляем, какого было ей!

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