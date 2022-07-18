Отдыхая в Сочи, актриса попробовала экстремальный аттракцион — прыжок с моста.
Устала от материнства? Арзамасова бросилась с моста вниз головой
Устала от материнства? Арзамасова бросилась с моста вниз головой
"Зачем так рисковать, когда у тебя дома маленький ребенок?", "Лиза, о Левушке перед полетом подумали?", "Не ожидала от вас такого безрассудства", "Кошмар! Молодая мама не должна рисковать собой!" — взбаламутились шокированные подписчики Елизаветы.
Отдыхая в Сочи, актриса попробовала экстремальный аттракцион — прыжок с моста. Арзамасова, оказавшись на платформе высотой 207 метров, хладнокровно и с улыбкой на лице бросилась в бездну вниз головой.
Смотреть страшно! Не представляем, какого было ей!
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