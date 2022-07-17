Регина Тодоренко показала откровенные кадры с родов, во время которых она ела пиццу, стонала и пела песни.
Регина Тодоренко шокировала кадрами «домашних» родов: схватки на кухне, гипноз и странные завывания
Регина Тодоренко шокировала кадрами «домашних» родов: схватки на кухне, гипноз и странные завывания
В соцсетях ведущая опубликовала коротенькое, но очень личное видео. На кадрах Регина сидит за обеденным столом, поедая пиццу и издавая странные звуки. Ведущая глубоко дышит, и оказалось, это не случайно.
- На этом видео я проживаю одну из схваток. Желаю каждой женщине рожать легко, в любви, спокойствии и безопасности. В наушниках у меня - гипнотические аффирмации, - объяснила телеведущая.
По словам Тодоренко, она выбрала новую технику естественных родов - гипнороды. Это дыхательные техники и практики самогипноза, которые используются, чтобы облегчить боль. Регине это было особенно необходимо, ведь малыш Мир родился настоящим богатырем - весом более 4 кг.
Ключевые слова