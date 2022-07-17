Регина Тодоренко шокировала кадрами «домашних» родов: схватки на кухне, гипноз и странные завывания

В соцсетях ведущая опубликовала коротенькое, но очень личное видео. На кадрах Регина сидит за обеденным столом, поедая пиццу и издавая странные звуки. Ведущая глубоко дышит, и оказалось, это не случайно.

- На этом видео я проживаю одну из схваток. Желаю каждой женщине рожать легко, в любви, спокойствии и безопасности. В наушниках у меня - гипнотические аффирмации, - объяснила телеведущая.