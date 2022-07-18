Нам кажется, что быть королевой — жить в своем мире, который никак не может быть похож на наш. И все же даже самый известный монарх современности чем-то напоминает каждого из нас. Хотя бы бытовыми привычками и распорядком дня, что мы и докажем, разобрав распорядок дня Елизаветы II.
Развеиваем мифы: как проходит типичный день Елизаветы II
Утро настоящей королевы
Елизавета встает рано — в 8.30, а уже в 9 часов приступает к разбору документов, причем бумажную рутину сопровождает придворный музыкант. Уже после этого главная женщина страны приступает к завтраку. К слову, когда супруг Елизаветы был жив, он не садился за стол вместе с женой — Елизавета и Филипп завтракали отдельно. Мы знаем, что вас интересует, что подают на завтрак во дворце. На самом деле, все очень просто: королева завтракает хлопьями, тостами с джемом, вареными яйцами и черным чаем с молоком, рассказывает Womanhit.
Во время завтрака королева старается не спешить и даже успевает прочитать свежую прессу. Секретарь королевы к этому моменту уже успел подчеркнуть важные новости для Елизаветы прямо в газете. Что интересно, даже если королева увидит в прессе карикатуру на себя, она не обидится, а отнесется к этому с долей юмора.
Кстати, во дворец ежедневно поступает множество писем от простых граждан, которые рассказывают в письмах обо всем, что происходит в их жизни. Естественно, королева не может прочитать все, однако пару писем выделяет и иногда даже может ответить. Если у Елизаветы нет важных дел после завтрака, она может прогуляться со своими собаками по саду.
Дневные заботы
Естественно, чем старше становится королева, тем меньше активности она вписывает в свой график. И все же от дел британский монарх никак не может уклониться. Часов в 11 у королевы может начаться череда встреч с дипломатами и политическими деятелями. Сегодня королева старается не принимать слишком много посетителей, чтобы успеть как можно больше и сильно не утомиться. Примерно в 13 во дворце принято обедать. Основной прием пищи королевы далек от представлений о королевском обеде, которые созревают в наших головах — это далеко не пир, а обычный обед из нескольких простых блюд, которые не принесут вреда пищеварению уже пожилой королевы. Елизавета тщательно следит за здоровьем.
В 16 часов королевская семья собирается на чаепитие. Да-да, никакого пятичасового чая. Как бы королева не следила за здоровьем, она не может отказаться от сладостей. Печенье, имбирные десерты и мед всегда есть на столе.
День подходит к концу
Ужин во дворце всегда по расписанию. В вечернее время королева может заказать на стол дичь или дорогие виды рыб. Известно, что королева чаще всего предпочитает продукты, произведенные на территории Соединенного Королевства, а вот гастрономическая экзотика никак не привлекает монарха.
Но на ужине день королевы не заканчивается — в 19.30 продолжаются приемы официальных лиц. Причем они могут длиться почти до полуночи, так что слишком рано Елизавета не отправляется спать. Свет во дворце гасят почти в полночь.