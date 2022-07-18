Развеиваем мифы: как проходит типичный день Елизаветы II

Утро настоящей королевы

Елизавета встает рано — в 8.30, а уже в 9 часов приступает к разбору документов, причем бумажную рутину сопровождает придворный музыкант. Уже после этого главная женщина страны приступает к завтраку. К слову, когда супруг Елизаветы был жив, он не садился за стол вместе с женой — Елизавета и Филипп завтракали отдельно. Мы знаем, что вас интересует, что подают на завтрак во дворце. На самом деле, все очень просто: королева завтракает хлопьями, тостами с джемом, вареными яйцами и черным чаем с молоком, рассказывает Womanhit.

Во время завтрака королева старается не спешить и даже успевает прочитать свежую прессу. Секретарь королевы к этому моменту уже успел подчеркнуть важные новости для Елизаветы прямо в газете. Что интересно, даже если королева увидит в прессе карикатуру на себя, она не обидится, а отнесется к этому с долей юмора.

Кстати, во дворец ежедневно поступает множество писем от простых граждан, которые рассказывают в письмах обо всем, что происходит в их жизни. Естественно, королева не может прочитать все, однако пару писем выделяет и иногда даже может ответить. Если у Елизаветы нет важных дел после завтрака, она может прогуляться со своими собаками по саду.

Королева Елизавета II Фото: KIRSTY O'CONNOR

Дневные заботы