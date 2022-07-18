Жена Валентина Юдашкина опубликовала первые фото с новорожденной внучкой

31-летняя Галина Юдашкина уже воспитывает двоих сыновей — шестилетнего Анатолия и четырехлетнего Аркадия, которых родила в браке с Петром Максаковым. Третью беременность женщина не афишировала до самых родов. У пары родилась дочь. Наследнице дали необычное двойное имя — Агата-Ариелла.

Валентин Юдашкин и его супруга Марина не могут нарадоваться. Модельер раньше делился подробностями воспитания. «Меня внук зовет «дедом», он приходит ко мне, рисует вместе со мной, уже даже есть первые работы. Часто заходит в гости в офис, садится за стол. Посмотрим, что будет дальше», — рассказывал кутюрье несколько назад в одном из телеинтервью.