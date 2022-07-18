ВИДЕО ⟩ Полиция остановила известного эстонского дрифтера и звезду реалити-шоу из-за неправильных дисков?

В воскресенье днем полиция остановила черный BMW перед Эстонским драматическим театром в Таллинне. За рулем был не кто иной, как звезда реалити-шоу Armastuse malev (эстонская версия «Холостячки») и большой любитель дрифта Сандер Леппнурм.