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ВИДЕО ⟩ Полиция остановила известного эстонского дрифтера и звезду реалити-шоу из-за неправильных дисков?

Катрин Луст Кетлин Крузе Limon.ee
Полиция остановила известного эстонского дрифтера и звезду реалити-шоу из-за неправильных дисков?
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Полиция остановила автомобиль Сандера Леппнурма
Полиция остановила автомобиль Сандера Леппнурма Фото: Kuvatõmmis videost

В воскресенье в самом центре Таллинна полиция остановила звезду реалити-шоу Сандера Леппнурма. Полиция не дала автомобилю BMW, которым управлял Сандер, продолжить движение, потому что BMW был слишком тюнингован.

В воскресенье днем полиция остановила черный BMW перед Эстонским драматическим театром в Таллинне. За рулем был не кто иной, как звезда реалити-шоу Armastuse malev (эстонская версия «Холостячки») и большой любитель дрифта Сандер Леппнурм.

«Отменяют результаты техосмотра. Глушитель слишком громкий, ручка переключения передач неправильная», – объяснил Сандер причину, почему его остановила полиция. Позже Сандер добавил, что диски на колесах тоже неправильные.

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