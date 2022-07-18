ОНИ СДЕЛАЛИ ЭТО! ⟩ Фото со свадьбы: Бен Аффлек и Дженнифер Лопес поженились

Как сообщает TMZ, звезды связали себя узами брака на тайной церемонии в штате Невада.

Согласно судебным документам, которые добыла TMZ, пара получила разрешение на брак в округе Кларк, штат Северная Каролина, которое было получено и оформлено в субботу, 16 июля. Оно записано на их законные имена – Бенджамин Геза Аффлек и Дженнифер Линн Лопес.