А МЫ ЕДИМ! ⟩ На производителя Skittles подали в суд из-за ядовитого красителя, который меняет ДНК

Американские потребители подали иск против компании Mars в суд штата Калифорния. Истцы утверждают, что в конфетах Skittles превышен уровень диоксида титана (E 171). Эта добавка используется в красках, клеях, пластмассах и может вызвать повреждение ДНК, мозга и органов, а также поражения печени и почек, сообщает телеканал Fox News.