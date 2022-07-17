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А МЫ ЕДИМ! ⟩ На производителя Skittles подали в суд из-за ядовитого красителя, который меняет ДНК

Limon.ee
На производителя Skittles подали в суд из-за ядовитого красителя, который меняет ДНК
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конфеты Skittles
конфеты Skittles Фото: naileditbeauty / MERCURY PRESS

Американские потребители подали иск против компании Mars в суд штата Калифорния. Истцы утверждают, что в конфетах Skittles превышен уровень диоксида титана (E 171). Эта добавка используется в красках, клеях, пластмассах и может вызвать повреждение ДНК, мозга и органов, а также поражения печени и почек, сообщает телеканал Fox News.

Компания Mars использует диоксид титана для производства искусственных цветов Skittles rainbow. В иске отмечается, что Европейский регулятор признал небезопасной пищевую добавку Е 171, однако она все еще используется в США.

Кроме того, по мнению истцов, на этикетке Skittles список ингредиентов очень трудно прочитать.

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