Кинотеатр под открытым небом: в Ласнамяэ предлагают новые кино-впечатления

13.00-13.30 Начало мероприятия. Приветственные слова

13.30-15.30 Собачья жизнь, комедия, мелодрама, фэнтези

15.30-16.00 Викторина по американскому кино с призами

16.00-18.00 Скейт-кухня, документальная драма

18.00-20.00 Отцы и дочери, драма

20.00-22.00 За пропастью во ржи, биографический фильм

Полина продолжает: «Выбор кинолент мы делали совместно с Посольством США, и я очень рада, что сможем показать именно эти фильмы. «Собачья жизнь» - очень трогательный фильм для семейного просмотра и последующего обсуждения про умного пса, который надеется понять смысл своей жизни в течение нескольких сроков службы разным владельцам. Это фильм про дружбу и преданность. Запаситесь платочками – я несколько раз смотрела этот фильм и каждый раз плакала.

«Скейт-кухня» это документальная драма о девочках-подростках, которые носятся по улицам солнечного Нью-Йорка на скейтбордах и мечтают устроить жизнь по своим правилам. Фильм «Отцы и дочери» - о взаимоотношениях отца и дочери и параллельно об отношениях уже взрослой дочери с окружающим её миром. Это прекрасная психологическая мелодрама, серьезная и простая одновременно. Смотреть ее приятно, благодаря актерской игре Рассела Кроу.

И четвертый фильм – «За пропастью во ржи». Как понятно из названия, это биографическая лента об американском писателе Джероме Д. Сэлинджере, авторе романа «Над пропастью во ржи». Фильм охватывает значительный и, без всякого сомнения, драматичный период в жизни писателя. Таким образом, надеемся, что каждый посетитель мероприятия найдет фильм себе по душе».