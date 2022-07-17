23 июля в парке Кивила, Ласнамяэ, впервые пройдет день американского кино – на свежем воздухе будут показаны четыре разнообразных киноленты.
Кинотеатр под открытым небом: в Ласнамяэ предлагают новые кино-впечатления
«Фанатам Ласнаидеи, конечно же, знакомо наше ежегодное мероприятие – ЛаснаКино. Оно обязательно состоится в августе. Поскольку в этом году двухсторонним отношениям США и Эстонии исполняется 100 лет, совместно с посольством США в Эстонии мы решили отметить это событие специальным показом американских кинолент. День американского кино в Ласнамяэ станет вишенкой на торте празднования этого события», – рассказывает Полина Ляшева, руководитель проектов НКО Ласнаидея.
Цель ЛаснаКино America Day – познакомить горожан с Ласнамяэ как местом крутых культурных событий, а также с интересными кинолентами, снятыми в Америке.
«Мы рады поддержать инициативу Ласнаидеи - День американских фильмов, запланированный на 23 июля. Этим летом мы отмечаем 100-летие американо-эстонских дипломатических отношений, и мы рады отпраздновать это событие вместе с жителями Ласнамяэ!», – Марк Нейлор, пресс-секретарь посольства США в Таллинне.
Мероприятие начнется в 13.00 и продолжится до 22.00. Посетителей помимо впечатлений ждет увлекательная викторина с призами.
Программа мероприятия разнообразна и современна: все это значимые ленты разных жанров. Будут показаны комедия, фильм для подростков, драма и биографический фильм. Фильмы будут идти на английском языке с русскими и эстонскими субтитрами.
Организаторы предлагают 70 сидячих мест. При желании, возьмите свой стул, табурет, плед. Для большего удобства рекомендуется одеваться по погоде. В случае дождливой погоды стоит брать плащи и накидки, но не зонтики, чтобы не мешать смотреть на экран.
Программа мероприятия:
13.00-13.30 Начало мероприятия. Приветственные слова
13.30-15.30 Собачья жизнь, комедия, мелодрама, фэнтези
15.30-16.00 Викторина по американскому кино с призами
16.00-18.00 Скейт-кухня, документальная драма
18.00-20.00 Отцы и дочери, драма
20.00-22.00 За пропастью во ржи, биографический фильм
Полина продолжает: «Выбор кинолент мы делали совместно с Посольством США, и я очень рада, что сможем показать именно эти фильмы. «Собачья жизнь» - очень трогательный фильм для семейного просмотра и последующего обсуждения про умного пса, который надеется понять смысл своей жизни в течение нескольких сроков службы разным владельцам. Это фильм про дружбу и преданность. Запаситесь платочками – я несколько раз смотрела этот фильм и каждый раз плакала.
«Скейт-кухня» это документальная драма о девочках-подростках, которые носятся по улицам солнечного Нью-Йорка на скейтбордах и мечтают устроить жизнь по своим правилам. Фильм «Отцы и дочери» - о взаимоотношениях отца и дочери и параллельно об отношениях уже взрослой дочери с окружающим её миром. Это прекрасная психологическая мелодрама, серьезная и простая одновременно. Смотреть ее приятно, благодаря актерской игре Рассела Кроу.
И четвертый фильм – «За пропастью во ржи». Как понятно из названия, это биографическая лента об американском писателе Джероме Д. Сэлинджере, авторе романа «Над пропастью во ржи». Фильм охватывает значительный и, без всякого сомнения, драматичный период в жизни писателя. Таким образом, надеемся, что каждый посетитель мероприятия найдет фильм себе по душе».
Мероприятие поддерживает Посольство США в Эстонии.