В июле старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко отправилась отдыхать и восстанавливать силы в Италию. Старейшина опубликовала на своей странице в Instagram фотографии из солнечного Милана.
ФОТО ⟩ Старейшина Ласнамяэ рассказала, как провела отпуск в Милане
«Я планировала провести весь свой отпуск в Эстонии, заняться накопившимися личными делами и семьей, но мои планы немного изменились, и я смогла вырваться на пару дней в Италию. Поездка была короткой, но насыщенной. Хотя я бывала там довольно много раз за последние годы, я все еще нахожу что-то новое и интересное», – рассказывает Юлианна.
«Я никогда не остаюсь в центре Милана. Во-первых, честного говоря, дорого. Во-вторых, то, что происходит в других частях города, на самом деле, самое интересное – маленькие парки, дворики, общественный транспорт, обычная жизнь итальянцев. Милан – красивый и компактный город, но везде можно увидеть мусор, несмотря на то, что лично я не почувствовала на себе недостатка мусорных урн. Если в центре города относительно чисто, то, к сожалению, этого нельзя сказать обо всем городе.
Еще одна вещь, которая выделяется в центре города, это то, что много лет назад никто не думал об озеленении, и мне как жителю Таллинна его очень не хватало. Жаркая погода и камень повсюду – сочетание так себе. Но жители пытаются немного поправить ситуацию, украшая свои окна и балконы всевозможными растениями и деревьями. Не дремлют и градостроители и застройщики, там где возможно на крышах образуются зеленые зоны, да и не только на крышах.
Большой минус Милана в том, что здесь нет водоемов. Однако это было решено с помощью бассейнов внутри города. Мне очень хотелось увидеть своими глазами реконструированный в 2017 году шедевр 30-х годов – с нынешним названием Bagni Masterios. Бассейн и театр стали многофункциональным комплексом, где искусство, культура, спорт и развлечения существуют в одной гармонии. Летом работает открытый бассейн, любители театра могут насладиться спектаклями, любители моды показами новых коллекции, а зимой работает каток», – продолжает рассказ старейшина.
«Еще мое внимание привлекли и в Эстонии нашумевшие арендные самокаты и велосипеды. Они там повсюду. И несмотря на то что некоторые фирмы оборудовали парковки для своих агрегатов, основная масса все равно раскидана по пешеходным улицам. Стоит однако заметить, что за два дня я не заметила, чтоб на них кто-то гонял по пешеходным дорожкам. Там однако до этого еще далеко.
Италия – это конечно прекрасно, но это был небольшой глоток тепла и изнуряющего солнца. К счастью не остались без внимания и мои близкие и мои дела. Так что все личные вопросы решены, можно опять уходить с головой в работу. Её надо признать хватает», – написала Юлианна на своей странице в Facebook.
Серия постов об отдыхе Юрченко началась с фотографии, на которой старейшина держит в одной руке мороженое, а в другой коктель. «Мой парадиз», – написала политик.
В отпуске старейшина Ласнамяэ вдохновляется местной архитектурой и даже познакомилась с пернатыми городскими обитателями.
Юлианна уделила время и купанию в бассейне.
«Это было потрясающее путешествие», – подписала Юлианна последнее фото с отпуска.