ФОТО ⟩ Старейшина Ласнамяэ рассказала, как провела отпуск в Милане

«Я планировала провести весь свой отпуск в Эстонии, заняться накопившимися личными делами и семьей, но мои планы немного изменились, и я смогла вырваться на пару дней в Италию. Поездка была короткой, но насыщенной. Хотя я бывала там довольно много раз за последние годы, я все еще нахожу что-то новое и интересное», – рассказывает Юлианна.

«Я никогда не остаюсь в центре Милана. Во-первых, честного говоря, дорого. Во-вторых, то, что происходит в других частях города, на самом деле, самое интересное – маленькие парки, дворики, общественный транспорт, обычная жизнь итальянцев. Милан – красивый и компактный город, но везде можно увидеть мусор, несмотря на то, что лично я не почувствовала на себе недостатка мусорных урн. Если в центре города относительно чисто, то, к сожалению, этого нельзя сказать обо всем городе.

Еще одна вещь, которая выделяется в центре города, это то, что много лет назад никто не думал об озеленении, и мне как жителю Таллинна его очень не хватало. Жаркая погода и камень повсюду – сочетание так себе. Но жители пытаются немного поправить ситуацию, украшая свои окна и балконы всевозможными растениями и деревьями. Не дремлют и градостроители и застройщики, там где возможно на крышах образуются зеленые зоны, да и не только на крышах.