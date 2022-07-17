РОСТ ЦЕН ⟩ Эпоха бюджетных авиаперелетов подходит к концу

Билеты подорожают по многим причинам

Одним из преимуществ путешествий по Европе является транспортная доступность: до пандемии, благодаря развитому железнодорожному и авиасообщению, за один недельный отпуск можно было посетить до трех стран и не разориться. Перелет на рейсе лоукостера стоил от 7 до 40 евро.

В среднесрочной перспективе о таких низких ценах придется забыть. Новое исследование Allianz Trade подтвердило, что нынешние проблемы авиации и туристической индустрии далеко не краткосрочны. Согласно выводам аналитиков, из-за накопившихся проблем и новых вызовов у авиакомпаний просто нет другого выхода, как повышение цен на перелеты.

Причин несколько. Первая из них – почти двукратный рост цен на авиакеросин (+89% с начала года), из-за чего в целях экономии перевозчики вынуждены оптимизировать расписание и отменять рейсы.

Второй фактор – это постепенный переход на «более экологичное» и, естественно, более дорогое топливо (SAF, в 2,5 раза дороже обычного), что представляет собой еще большую головную боль для авиакомпаний в Европе, учитывая растущую конкуренцию со стороны железнодорожных операторов. Обязательная к 2045 году пропорция SAF/керосин (38%/62%) увеличит затраты перевозчиков на топливо еще на 57%.