Рост цен на авиатопливо на фоне высокого спроса на поездки неизбежно приведет к подорожанию авиаперелетов в Европе. Об этом предупреждают как сами представители авиаотрасли, так и исследования аналитиков. Билетов за 7 или 10 евро уже не будет.
РОСТ ЦЕН ⟩ Эпоха бюджетных авиаперелетов подходит к концу
Билеты подорожают по многим причинам
Одним из преимуществ путешествий по Европе является транспортная доступность: до пандемии, благодаря развитому железнодорожному и авиасообщению, за один недельный отпуск можно было посетить до трех стран и не разориться. Перелет на рейсе лоукостера стоил от 7 до 40 евро.
В среднесрочной перспективе о таких низких ценах придется забыть. Новое исследование Allianz Trade подтвердило, что нынешние проблемы авиации и туристической индустрии далеко не краткосрочны. Согласно выводам аналитиков, из-за накопившихся проблем и новых вызовов у авиакомпаний просто нет другого выхода, как повышение цен на перелеты.
Причин несколько. Первая из них – почти двукратный рост цен на авиакеросин (+89% с начала года), из-за чего в целях экономии перевозчики вынуждены оптимизировать расписание и отменять рейсы.
Второй фактор – это постепенный переход на «более экологичное» и, естественно, более дорогое топливо (SAF, в 2,5 раза дороже обычного), что представляет собой еще большую головную боль для авиакомпаний в Европе, учитывая растущую конкуренцию со стороны железнодорожных операторов. Обязательная к 2045 году пропорция SAF/керосин (38%/62%) увеличит затраты перевозчиков на топливо еще на 57%.
К этому добавляется необходимость обновления авиапарка в условиях повышения кредитных ставок, увеличения зарплаты персоналу и рост расходов на обслуживание в аэропортах. По данным Allianz Trade, цены на авиабилеты вырастут еще на 21% только в 2022 году, что сделает как внутренние, так и международные перелеты намного дороже, чем они уже стали.
Эконом перелет по цене бизнес-класса
В качестве примера аналитики приводят ценообразование таких популярных авиакомпаний, как Ryanair, Lufthansa и KLM: эти перевозчики в июле ограничили продажу дешевых билетов из-за роста цен на топливо и вынужденных отмен рейсов.
Lufthansa заявила, что приостановила продажу недорогих тарифов «на короткий период в несколько дней», чтобы пассажиры, пострадавшие от отмен рейсов, могли перебронировать билеты. Пока действовали специальные меры, поездки оплачивались по фиксированной ставке 500 евро за рейс, в результате чего даже обратные рейсы внутри Германии стоили 1000 евро.
В руководстве AirFrance-KLM также сообщили, что «сильно ограничат» продажу оставшихся билетов на рейсы в европейские направления рейсами KLM и его региональной авиакомпании KLM Cityhopper.
Согласно данным Google Flights, в результате самый дешевый перелет эконом-класса из Лондона в Амстердам туда и обратно в июле на рейсах KLM стоил 850 долларов по сравнению с примерно 165 долларами в прошлом месяце.
По оценкам Allianz, даже таких значительных корректировок тарифов будет недостаточно, чтобы помочь авиакомпаниям выйти из убытков третий год подряд. Согласно выводам экспертов, европейские авиакомпании не смогут достичь точки безубыточности как минимум до 2023 года, что приведет к еще большему росту цен, сообщает Ассоциация Туроператоров.
Билетов по 7 евро больше не будет
Генеральный директор Ryanair Майкл О'Лири полагает, что европейская эра сверхдешевых авиабилетов подходит к концу. «Глядя на нынешние цены, действительно трудно поверить, что когда-то мы могли бронировать рейсы внутри ЕС всего за 7 евро», – заявил он.
О’Лири прогнозирует, что к 2025 году средняя стоимость билетов на бюджетные рейсы вырастет на 50%: билетов ниже 50-60 евро вообще не будет. До 2022 года за 60 евро можно было купить билет на рейс Ryanair по тарифу «Плюс» с расширенным выбором места и 20 кг багажа.
С главой Ryanair соглашается и исполнительный директор Lufthansa Йенс Риттер. По его мнению, «вся авиационная отрасль страдает и испытывает огромную нагрузку». Поэтому нет «каких-либо признаков того, что тарифы на перелет когда-либо вернутся к уровню до 2022 года».