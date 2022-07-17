ФОТО И ВИДЕО ⟩ Небо над Антарктидой стало розовым – все из-за извержения подводного вулкана, которое произошло в январе

7 июля ученый Стюарт Шоу, работающий на базе в Антарктиде, поделился несколькими снимками ярко-розового неба в Instagram.

По словам Шоу, его коллеги сразу схватили свои куртки и камеры, как только заметили необычное явление, и побежали наружу.

«Хотите верьте, хотите нет, но я не редактировал цвета, они почти такие же, какими их увидели мы, – говорит Стюарт. – Это невероятно».

«Обычно в середине зимы в Антарктиде почти все время темно, за исключением "морских сумерек" около полудня. Но в этом году нам устроили настоящее шоу», — добавил ученый.

Национальный институт водных и атмосферных исследований (NIWA) объяснил это явление. По словам ученых, подобный эффект вызвал большим количеством аэрозолей в стратосфере, пишет ПЖ.