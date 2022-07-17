Виюле небо Антарктиды приобрело впечатляющий розовый цвет из-за извержения подводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай, которое произошло в начале года. Причем этот вулкан расположен в Тихом океане, примерно в 7 тысячах километрах от Антарктиды. Об этом пишут Insider и The Guardian.
ФОТО И ВИДЕО ⟩ Небо над Антарктидой стало розовым – все из-за извержения подводного вулкана, которое произошло в январе
7 июля ученый Стюарт Шоу, работающий на базе в Антарктиде, поделился несколькими снимками ярко-розового неба в Instagram.
По словам Шоу, его коллеги сразу схватили свои куртки и камеры, как только заметили необычное явление, и побежали наружу.
«Хотите верьте, хотите нет, но я не редактировал цвета, они почти такие же, какими их увидели мы, – говорит Стюарт. – Это невероятно».
«Обычно в середине зимы в Антарктиде почти все время темно, за исключением "морских сумерек" около полудня. Но в этом году нам устроили настоящее шоу», — добавил ученый.
Национальный институт водных и атмосферных исследований (NIWA) объяснил это явление. По словам ученых, подобный эффект вызвал большим количеством аэрозолей в стратосфере, пишет ПЖ.
«Стратосферные аэрозоли могут циркулировать по земному шару в течение нескольких месяцев после извержения вулкана, рассеивая и искажая свет, когда солнце опускается или поднимается за горизонт, создавая свечение в небе с оттенками розового, синего, фиолетового и фиолетового», — говорится в сообщении института.